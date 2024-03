Lavori per l’Alta velocità Napoli-Bari | mezza Benevento senz’acqua per 48 ore “Fate scorte”

(Di sabato 9 marzo 2024)città diresteràper almeno due giorni a causa deiin corso da parte delle Ferrovie dello Stato per la realizzazione della tratta di Altache collegherà. Sarà la prima di tre interruzioni idriche previste nel corso dell’anno per lo spostamento dei segmenti di condotta del Biferno che interferiscono con il nuovo tratto in costruzione. Lo stop inizierà venerdì prossimo e il sindaco Clemente Mastella ha invitato “tutti i cittadini interessati ad essere pazienti, nonostante il grande sacrificio, e ad effettuare ledi acqua nei giorni precedenti al venerdì” in modo da “non provocare possibili problemi di anticipazione della interruzione idrica, causati da un consumo eccessivo da parte di tutti ...

La vendita procede e stavolta il ritmo non è per niente lento. Fiorentina- Roma avrà una cornice di pubblico di livello. Al momento sono oltre 28.000 gli spettatori attesi sugli spalti. Ai circa ... (sport.quotidiano)

bonus Facciate 2024 : guida completa per detrazione 90%, scadenze , lavori ammessi e bonus mobili . Il bonus Facciate è una delle agevolazioni fiscali più interessanti per chi desidera ristrutturare ... (gazzettadelsud)

Basole via Venezia, il Tar dà ragione a Soprintendenza: rigettato il ricorso del comune: Basole in via Venezia, Tar della Calabria rigetta richiesta del Comune di Crotone contro la sospensione dei Lavori ordinata da Soprintendenza ...ilcrotonese

Autocisterna precipita da cavalcavia: ferita l'autista: L'incidente questa mattina lungo la Statale 7 a Brindisi, in direzione Lecce. Chiuso lo svincolo per il capoluogo salentino per permettere di rimettere in sicurezza il tratto di strada.leccesette