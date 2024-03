Lavori al Canale dei Pescatori | il punto in Commissione Lavori Pubblici

Bologna , 8 febbraio 2024 - Sono ufficialmente terminate le operazioni di consolidamento del tratto di tombinamento del Canale di Reno , all'incrocio tra via Riva di Reno e via Galliera in ... (ilrestodelcarlino)

Tram a Bologna, via a 126 parcheggi in via Riva Reno. Lepore: «Saranno i nostri Navigli»: Bologna, il cantiere partirà ad aprile, in concomitanza con il via libera della Sovrintendenza alla scoperchiatura del Canale. Il sindaco: «Più stalli e sconti per i residenti» ...corrieredibologna.corriere

Invaso di Cernaia, continuano i Lavori: “Intervento fondamentale per tutelare risorsa idrica”: Fabio Bellacchi, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, commenta i Lavori dell'invaso di Cernaia, a Grosseto ...grossetonotizie

Secondo stralcio di Lavori al bacino di laminazione di Lugo Ovest: modifiche alla viabilità: Per consentire la realizzazione di alcuni Lavori di Hera e per il completamento del secondo stralcio del bacino di laminazione di Lugo Ovest dalla prossima settimana scattano alcune modifiche alla via ...ravennawebtv