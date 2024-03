Lattice presenterà programmabilità avanzata ottimizzata per edge all’embedded world 2024

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 9 marzo 2024) HILLSBORO, Ore.–(BUSINESS WIRE)– Chi:Semiconductor Cosa / quando: Stand e dimostrazione di: 9 – 11 aprile, padiglione 4, stand n. 528 Sessioni conferenza 10 aprile dalle 13:45 alle 14:15 GMT+1 Sessione 1.5 (informatica): “Implementazione FPGA di una piattaforma IoT industriale 5G per l’automazione e l’applicazione dell’intelligenza artificiale all’per l’industria 4.0” 10 aprile dalle 13:45 alle 14:15 GMT+1 Sessione 5.5 (MIPI): “Sfide e soluzioni che supportano i sensori per telecamere HiRes 13+ MP nel dominio MIPI D-PHY” 10 aprile dalle 16:30 alle 17 GMT+1 Sessione 4.6 (verifica): “Dati affidabili, che si stanno rivelando cruciali per IA, ML e gemelli digitali affidabili” Dove: embedded, centro fiere di Norimberga, Norimberga, ...