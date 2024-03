L’attacco con i droni respinto dai russi a Taganrog – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 9 marzo 2024) Le forze russe hannoun attacco con inello spazio aereo della città meridionale di. Il governatore della regione di Rostov Vasily Golubev ha fatto sapere che «le nostre difese aeree ahannoun attacco di». E ha aggiunto che non ci sono per ora segnalazioni di vittime civili, anche se un agente del ministero per le emergenze è rimasto ferito: «È stato portato in ospedale, non è in pericolo di vita». In totale secondo il ministero le forze russe hanno50degli ucraini.da: Special Cherson Cat su X Leggi anche: La guerra ibrida di Putin alla Moldavia «per impedirci di entrare nell’Unione Europea» L’oppositore di Putin: «Ho 15 milioni di voti. Lui? Lo ...