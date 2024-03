L’Ascoli rimane senza Mendes Ora conta la forza del gruppo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024)prova a rendersi forte tra le innumerevoli difficoltà del delicatissimo momento che sta vedendo ancora coinvolta la formazione di Castori. Finito ko Pedro, il miglior realizzatore in casa bianconera (11 reti e 2 assist stagionali), ora a doversi spingere anche oltre i propri limiti ci proveranno tutti gli altri. A prescindere dal ruolo ricoperto. Inutile ribadire che dagli elementi del reparto d’attacco ci si aspettava di più. E rispetto alle stagioni passate, dove invece spesso le reti arrivavano sia su palla inattiva che attraverso inserimenti degli altri interpreti, nello score complessivo ottenuto in questo torneo non sono stati molti i gol arrivati da difensori e centrocampisti. Da adesso in poi però il Picchio dovrà saper fare della propriain entrambe le fasi di gioco. Nella ...