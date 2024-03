“L’ascesa della Meloni? La gente vuole leader forti che guardino al futuro” L’analisi di Galli della Loggia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 9 marzo 2024) “Per che cosa votarono un anno e mezzo fa gli elettori che determinarono il successo decisivo di FdI e quindi la vittoriadestra? Di certo non per Atreju, e neppure per la mitica sezione missina di Colle Oppio o per l’ancor più mitico Tolkien. Non votarono un passato insomma. Votarono per un, ma soprattutto per Giorgia. In una sorta di anticipo di ‘premierato’ votarono per una persona, credendo che quella persona fosse qualcosa di sostanzialmente diverso da tutto quanto detto sopra e — anche in ragionesua età — capace di cambiare”. Lo scrive Ernesto, in un editoriale sul ‘CorriereSera’ dal titolo ‘Lo scatto (dovuto) dei ...