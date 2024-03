L’artigianato artistico tra memoria e promozione turistica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) VERSILIA Cultura non solo con la C maiuscola, ma anche come attività del territorio, artigianale e artistica, che può contribuire a valorizzarlo. Con questa idea nasce il convegno “Cultura, artigianatoe ambiente:, tradizione edel territorio” , voluto da Daniela Ferrieri e dal gruppo cultura del Pd Versilia, che si svolgerà a Pietrasanta, al Chiostro di Sant’Agostino, salone dell’Annunziata, questo pomeriggio a partire dalle 15.30. L’idea è proprio quella di rappresentare simboliche attività dei singoli comuni della Versilia, per verificare la ricchezza e le opportunità offerte, anche dal punto di vista turistico da questa zona della Toscana. Dopo l’introduzione di Daniela Ferrieri, responsabile cultura del Pd Versilia, ci saranno i saluti del segretario territoriale, Riccardo Brocchini, quindi ...