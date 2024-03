(Di sabato 9 marzo 2024) Arezzo, 9 marzo 2024 – Un dirigente della Cgil aretina al verticedeldella Toscana. Il Ministro del lavoro ha firmato il decreto con il quale è stato ricostituito ile nel corso della seduta di insediamento,è stato eletto. Vice, in rappresentanza dei datori di lavoro, è Paola Fabbrini. Delfa parte un’altra dirigente Cgil, Anna Costagli del Sindacato Pensionati.è attualmente responsabile Cgil della zona del Casentino e membro della Segreteria provinciale. Ha una trentennale esperienza con ruoli dirigenti e in Cgil e nelle federazioni di ...

L’aretino Marco Rossi Presidente del Comitato regionale Inps: Arezzo, 9 marzo 2024 – Un dirigente della Cgil aretina al vertice regionale del Comitato Inps della Toscana. Il Ministro del lavoro ha firmato il decreto con il quale è stato ricostituito il Comitato ...lanazione

L’aretino Samuele Boncompagni al festival “ZeroTre chiama Italia”: L’aretino Samuele Boncompagni in scena al festival per la primissima infanzia “Zero/Tre chiama Italia” di Bologna. L’attore e autore è stato selezionato in rappresentanza dell’associazione culturale N ...informazione

Progetto “Arezzo Cuore”, premiate le persone che grazie al defibrillatore hanno salvato una vita: Durante l’incontro è stato fatto un focus sul sistema di Emergenza-Urgenza dell’Area Provinciale Aretina e sulla nascita, nel 2010, del “Progetto Arezzo Cuore”, affiancato dal 2014 dal progetto ...www3.saturnonotizie