L’Antico Vinaio sponsor della Feralpisalò | Tommaso Mazzanti | “Contento e onorato di questa opportunità”

(Di sabato 9 marzo 2024) Firenze, 9 marzo 2024 – Dalle schiacciate al mondo del calcio. All'Anticodiventa main partnerspecial jersey difirmata Calciatoribrutti. Il marchio comparirà come frontsulle magliettesquadra di Serie B. Il brand di schiacciate fiorentine più famoso del mondo creato da, l'imprenditore fiorentino che ha fatto dello slogan “Bada come la fuma” il pilastro di un impero del food italiano nel mondo, arriverà sulle maglie in campo il 16 marzo per la 30esima giornata di Serie B e nella versione che sarà, in esclusiva, già disponibile nei primi 100 pezzi per la presentazione ufficiale prevista il 12 marzo alle 17:30 a Milano, nel nuovo punto vendita The Pitch - Football store in Corso Europa a Milano, in zona San ...