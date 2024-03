Landini | su Tim una follia | a rischio azienda strategica

(Di sabato 9 marzo 2024) La vicenda Tim "ci preoccupa. Lo abbiamo detto sin dall'inizio che è una scelta sbagliata la separazione e la vendita della rete. Fare lo spezzatino dell'è una. E' esattamente il contrario di quello che serve. Lo abbiamo sempre detto e non ci stanno ascoltando. Così si rischia di mettere in discussione un'fondamentale per il nostro Paese". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio, a margine del corteo per la pace. "Il governo continua a fare orecchie da mercante", aggiunge.

