L’allenatore Scardigli avverte la Robur | Saremo compatti e molto aggressivi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Non è una vigilia come le altre: la sfida in scena domani al Berni di Badesse può rappresentare, per il Siena, la fine di un incubo. Con una vittoria sul Signa e un aiutino dall’Asta, impegnato in casa del Terranuova Traiana, lapuò alzare i calici e brindare alla Serie D. Anche per i ragazzi di Stefano(nella foto), quindi, la partita sarà particolare, possibili testimoni di un pezzo di storia bianconera. Ma di certo non scenderanno in campo per fare le vittime sacrificali, protagonisti di una stagione "al di sopra delle più rosee aspettative", come ha spiegato il mister gialloblù e intenzionati a tenersi stretto il secondo posto. "Noi faremo la nostra partita – ha spiegato il tecnico – mettendocità e compattezza, cercando di concedere il meno possibile al Siena, perché concedere al Siena sarebbe fatale, e ...