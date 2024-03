Ladri in casa del capitano dell’Atalanta Toloi | rubati gioielli e orologi

Bergamo. Eennesimo furto in casa di un calciatore: vittima, questa volta, il capitano dell’Atalanta Rafael Toloi . Il suo appartamento, nel quartiere di Santa Lucia in città, è stato svaligiato ... (bergamonews)

Ancora una volta un calciatore finisce nel mirino dei ladri . E in casa Atalanta sembra essere diventata una consuetudine della quale i calciatori farebbero volentieri a meno. Secondo quanto riporta ... (calcioweb.eu)

(Adnkronos) – Ladri in casa del capitano dell'Atalanta Rafael Toloi , a Bergamo. Il colpo, secondo quanto riferisce L'Eco di Bergamo, sarebbe stato compiuto nel pomeriggio della scorsa domenica, ... (webmagazine24)

Ladri in casa di Rafael Toloi: il calciatore è stato derubato durante la partita con il Bologna: I Ladri sono entrati in casa di Rafael Toloi durante la partita con il Bologna. Si tratta del sesto calciatore dell'Atalanta derubato mentre gioca.notizie

Toloi, svaligiata la casa durante Atalanta-Bolgona: sottratti orologi e gioielli preziosi: Toloi è il quinto calciatore della Dea ad essere vittima dei Ladri, dopo Boga, Muriel, Demiral e Scamacca. Ad agire sarebbe forse un gruppo specializzato nei furti in casa di giocatori di calcio.corriereadriatico

Furto in casa di Toloi, quinto giocatore dell'Atalanta "colpito" dai rapinatori: Il bottino trafugato dai Ladri sarebbe ingente. Dalla casa del difensore nerazzurro sono stati portati via gioielli e orologi di valore. Il calciatore e i familiari non erano nell'appartamento ...ilgiornale