L’ABC dei libri proibiti | una perla breve agli Oscar 2024

(Di sabato 9 marzo 2024) Certe categorienon se le fila quasi nessuno. Non solo i premi tecnici, che per accorciare l’interminabile diretta TV hanno cercato di consegnare senza le telecamere accese. Protesta immediata, la nottata è tornata alle smisurate lunghezze di sempre. Colpa anche dei brani musicali candidati, eseguiti in maniera spettacolare onde risvegliare in pubblico che aspetta solo di sapere “chi ha vinto”. Invece ti illudono. Un paio di premi importanti all’inizio, e poi i documentari, i cortometraggi (distinti tra quelli d’animazione e quelli recitati da attori veri), e per finire i documentari lunghi meno di ottanta minuti. Di solito son titoli che fanno giri immensi e poi ritornano, come “My Octopus Teacher” di Pippa Ehrlich e James Reed che impedì ai più sensibili di mangiare per un’estate polpi in guazzetto. Apre la lista dei Documentary ...