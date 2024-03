La Volta Buona di Caterina Balivo?

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 9 marzo 2024)e i protagonisti di Endless Love L’occasione potrebbe essere ghiotta. Anzi potrebbe essere la. Perè il momento propizio per rafforzare il suo programma. Canale 5 ha detto addio a Terra Amara in daytime “rinunciando” ai 3 milioni di spettatori fedeli (picchi di oltre il 24% di share) che quotidianamente la seguivano. Così, in maniera del tutto inusuale, nel bel mezzo della stagione lancerà un nuovo prodotto creando una discontinuità nella programmazione. Lunedì 11 marzo alle 14.10 al via Endless Love. Si tratta di un nuovo “drammone”, ancora unaoriginario della Turchia ma, a differenza di Terra Amara, è ambientato ai giorni nostri, particolare che lo rende meno a colpo sicuro. Inoltre, vista la brevità dello slot, ...