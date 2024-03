La Verna | il Papa sapeva Il momento dell’invito nel racconto del vescovo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) "Ildellae dell’ottavo centenario delle Stimmate, presentando la nostra diocesi mi è sembrato naturale invitarlo al santuario per una visita. Ho colto interesse da parte del santo padre che mi ha ascoltato attentamente". L’invito delAndrea ora si fa attesa e tra le pietre del santuario francescano rimbalza la gioia dei frati che il 5 aprile saranno in udienza dal pontefice e in quell’occasione rinnoveranno l’iniziativa di Migliavacca. Di ritorno dalla visita ad limina che per una settimana ha riunito in Vaticano e attorno aFrancesco i vescovi toscani, parla di un’esperienza, la prima del suo ministero, che racchiude in sè molti significati e indica traiettorie per il cammino pastorale alla guida della diocesi. "Ilha dato la parola a tutti. ...