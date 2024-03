La vergogna di “Non una di meno” | cacciano una pro-ebree dal corteo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 9 marzo 2024) Sulla questione delle donne vi devo far vedere un video fantastico. Oggi tutti celebrano l’8 marzo e tutte queste stronzate che piacciono a quelle di Non una di. La verità è che quando vedete qualcuno di Non una divi conviene scappare perché queste non difendono le donne, ma sono semplicemente un gruppetto di politicizzate che ce l’ha con tutti tranne che con loro stesse. Vi voglio far vedere che cosa è successo e come si sono comportate queste nei confronti di una giovane donna, Sara, amica della comunità israeliana fiorentina, che si definisce di sinistra e he voleva manifestare insieme a loro. La ragazza pensava di manifestare con loro con un cartello con su scritto “Hamas ha stuprato le donne israeliane”, ma le hanno impedito di partecipare. Chiunque pensi di avere a che fare con queste qua pecca di ingenuità. Queste due donne nel video ...