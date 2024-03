“La vera reazione di Edoardo” Anita e Alessio insieme al Grande Fratello | la scoperta sull’ex

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 9 marzo 2024) Sono passati già un paio di giorni ma non si fa che parlare della nuova coppia del, ossia. Che dopo la puntata di giovedì scorso hanno deciso di lasciarsi andare. Già vicinissimi, erano frenati perché lei hafuori, anche se più volte ultimamente ha ribadito di non sentirsi fidanzata. Sono stati10 anni e nel giorno di San Valentino lui aveva vinto la sua ritrosia per fare una sorpresa alla concorrente. Poi però l’ingresso in Casa diha rimescolato le carte in tavola e, giorno dopo giorno, è arrivata alla consapevolezza di non essere più innamorata die di volersi vivere questo nuovo sentimento per il coinquilino. A maggior ragione dopo la ...