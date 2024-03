La sventura dell’elettore antipopulista alle Europee di giugno

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 9 marzo 2024) Linkiesta ha smesso di suggerire ai partiti anti bipopulisti di mettersi insieme per offrire un’alternativa liberal-democraticacaricature della destra e della sinistra radicale che occupano lo spazio politico italiano. Esausti, ci siamo arresi. Nel 2021 e nel 2022, invece, ci eravamo spesi molto affinché Matteo Renzi e Carlo Calenda ed Emma Bonino costruissero una lista unitaria, poi una federazione, poi un partito repubblicano e atlantico, europeo e occidentale centrato sulla favolosa Agenda Draghi. Ci siamo andati vicini, la listapolitiche 2022 del cosiddetto Terzo Polo s’è fatta, anche se senza PiùEuropa (che per contrappasso non ha superato lo sbarramento). La strada per la nascita di un soggetto politico nuovo e forte a quel punto sembrava spianata, in particolare quando il Partito democratico ha deciso di abbandonare il passo ...