La sfida impossibile di De Carolis | l’ultimo campione italiano

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 9 marzo 2024) Piove su Nantes, sulla stazione, sulle case, sul sentiero vicino al fiume, di certo anche su rue de la Grange-aux-Loups come in quella vecchia canzone di Barbara che parla del ritorno, in un giorno estremo, dopo un lunghissimo viaggio. Non è un caso che Giovanni Desia venuto ad allenarsi qui. Lo vediamo steso sulle panche del parco cittadino, una serie di crunch completi, la corsa e poi il vuoto. È un pugile indomito, un guerriero con un passato di vittorie e qualche sconfitta, non più di una decina in vent’anni di carriera e molti titoli conquistati, qualche pausa e una serie di riscosse come la grande occasione di stasera per agguantare, nel cuore della Francia, il titolo europeo dei supermedi.del pugilatoè Giovanni De. Romano, cresciuto nel quartiere ...