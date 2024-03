La scrittrice Avallone | La parità di genere è lontana Sono preoccupata per le mie figlie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Che cosa è il male, come ci si riscatta, come raccontare donne non sempre vittime ma talvolta carnefici in un gioco di ribaltamento e speranza che recuperi quei sogni di infanzia e che riporti alla bellezza, alla poesia, al sentimento che deve unire tutti noi. Una riflessione profonda che, nella prima puntata dei vodcast di QN sulla condizione femminile, la direttrice di Quotidiano Nazionale, Agnese Pini, fa con una importanteche nel suo ultimo libro affronta appunto il male, quella cosa, dice Silvia, autrice di successo in libreria con ‘Cuore nero’ (Rizzoli), che "non dovrebbe esistere, che è uno scandalo, il nero ingiustificabile nella creazione". Ospite del nostro giornale e del vodcast, la quarantenne biellese ma bolognese di adozione, racconta appunto che cosa sia per lei la letteratura e come debba affrontare i rapporti ...