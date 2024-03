La Scozia non trova medici per le isole Ebridi e alza l’offerta | 175 mila euro di stipendio e 41 giorni di ferie

(Di sabato 9 marzo 2024) Il servizio di assistenza sanitaria incercache dovranno lavorare nelle remoteUist e Benbecula per 40 ore alla settimanaIl servizio di assistenza sanitaria incercache dovranno lavorare nelle remoteUist e Benbecula per 40 ore alla settimana. Ma avranno 41dil’annoIl servizio di assistenza sanitaria incercache dovranno lavorare nelle remoteUist e Benbecula per 40 ore alla settimana. Ma avranno 41dil’anno

Si è conclusa da poco la sfida di Roma tra l’Italia e la Scozia, match valevole per il quarto turno del Guinness Sei Nazioni 2024. E al termine di una clamorosa battaglia, dopo un’attesa di 11 anni, ... (oasport)

Successo storico per l’Italrugby nel Sei Nazioni . Dopo essere andati molto vicini con la Francia, gli azzurri sono riusciti ad avere la meglio contro la Scozia . Nella sfida contro la Francia si ... (notizie)

Sei Nazioni di Rugby, all’Olimpico è impresa Italia: gli Azzurri battono la Scozia: Trovarsi sotto 14 a 3 contro una squadra del livello della Scozia non è stato facile ma non abbiamo mollato mai niente continuando a credere di poterci costruire la nostra partita fino in fondo.ilfaroonline

Sei Nazioni | Impresa dell’Italrugby: storica vittoria sulla Scozia: Grande impresa per la Nazionale italiana di Rugby, che oggi ha entusiasmato la folla dell'Olimpico sconfiggendo la Scozia con ...laziopress

L’Italia batte la Scozia al Sei Nazioni di rugby: Allo stadio Olimpico di Roma, con il punteggio di 31-29: erano 11 anni che la Nazionale di rugby non vinceva una partita in casa nel torneo. L’Italia batte la Scozia per 31-29 nel Sei Nazioni 2024 ...laquilablog