La Scala | la scritta “Cessate il fuoco” compare sul palco | scattano gli applausi – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 9 marzo 2024) Prima dell’inizio dello spettacolo questa sera le maestranze della, rappresentanti dei vari settori, musicisti, sono saliti sulscenico per chiedere ililin Medio Oriente. Alle loro spalle si è aperto il sipario scoprendo un enorme striscione con lail” che è stato accolto con un caloroso applauso dal pubblico. Il gesto, non a caso, è avvenuto prima di Madina, balletto che narra la storia di una ragazza cecena che sceglie di non far esplodere la cintura esplosiva che porta in vita per non morire e non uccidere. Foto einiziano a circolare sui social. Qui lo scatto e le immagini riprese da Alessandro Lanzani. Leggi anche: Ucraina, Papa Francesco e il caso della bandiera bianca: «La ...