La Samp recupera Borini | c’è l’ok al suo rientro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024)c’è. Ladi Pirlo, nel match programmato lunedì sera contro l’Ascoli (avvio alle 20.30), potrà tornare a contare sul prezioso contributo dell’attaccante che nelle ultime ore ha avuto il via libera per il suo ritorno in campo dopo i noti problemi fisici che lo avevano costretto a restare out negli ultimi mesi. Proprio, dal dischetto, riuscì a trasformare il penalty che nella gara d’andata vide il Picchio impattare 1-1 in casa contro i blucerchiati. Il giocatore nella seduta di ieri pomeriggio si è riaggregato al gruppo insieme a Depaoli. Entrambi saranno inseriti nella lista dei convocati che sarà diramata dal tecnico dei liguri dopo la rifinitura di domani. Potrebbe essere in dubbio la presenza di Verre che ha continuato ad allenarsi con un tipo di lavoro individuale. Differenziato per Murru, Conti, Benedetti, Piccini, ...