(Di sabato 9 marzo 2024) (Adnkronos) – Unadie tempestiva" per consentire all'Ucraina di battere la Russia ed evitare che la guerra si espanda in tutta Europa. Questa ladel ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, che ha lanciato un appello urgenteoccidentali affinché forniscano a Kievdi ogni tipo senza restrizioni. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

La richiesta dell’Ucraina agli alleati : “Fornitura illimitata di tutti i tipi di armi”. (Adnkronos) – Una fornitura di armi " illimitata e tempestiva" per consentire all'Ucraina di battere la Russia ed evitare che la guerra si espanda in tutta ... (Leggi)

La richiesta dell’Ucraina agli alleati : “Fornitura illimitata di tutti i tipi di armi”. Kuleba invita alla tempestività: "La strategia di far arrivare gli aiuti goccia a goccia non funziona più" Una fornitura di armi " illimitata e tempestiva" per ... (Leggi)

La richiesta dell'Ucraina agli alleati: "Fornitura illimitata di tutti i tipi di armi": Kuleba invita alla tempestività: "La strategia di far arrivare gli aiuti goccia a goccia non funziona più" ...adnkronos

Russia - Ucraina. La guerra invisibile dei sabotatori. La Russia che si ribella a Putin: Oppositori armati russi e bielorussi danneggiano le infrastrutture per inceppare la macchina bellica. E nei cimiteri dei soldati in Russia appaiono volantini con la faccia dello zar: «È stato lui» ...avvenire

"Grato alla Turchia per il sostegno". Zelensky vola da Erdogan: Zelensky ha visitato i cantieri navali turchi dove sono in costruzione le motovedette ucraine e ringrazia Erdogan "per aver lavorato insieme per avvicinare la pace e renderla duratura" ...ilgiornale