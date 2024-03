La revisione del Pentagono non trova prove di insabbiamento alieno

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 9 marzo 2024) IlescludediNegli anni ’60, voli di prova segreti di aerei spia governativi generarono avvistamenti UFO. Recentemente, nuove tecnologie come droni e satelliti hanno portato a un aumento delle osservazioni insolite. Nessuna traccia di veicoli spaziali alieni Un rapporto delcommissionato dal Congresso conclude che non vi sonodi coperture riguardanti tecnologia extraterrestre. Non esistonoche gli avvistamenti UFO rappresentino visite aliene sulla Terra. Rapporto del: una confutazione decisa Il documento di 63 pagine respinge le accuse di nascondere informazioni sugli alieni. Tuttavia, la crescente ossessione per gli extraterrestri rende dubbiosa L'articolo proviene da News Nosh.