La Reno non vuole fermarsi Il Russi medita il sorpasso

(Di sabato 9 marzo 2024) Finisce domani alle 14.30, con le gare dell’undicesima giornata di ritorno, il tour de force nel campionato di Eccellenza, caratterizzato dal turno infrasettimanale di mercoledì. Savignanese-. L’obiettivo più concreto ce l’hanno i padroni di casa, penultimi della classe, in piena zona rossa con 23 punti, a -2 dalla zona playout. Lainvece, sesta a quota 42, a -5 dalla zona spareggi, sta confezionando una stagione memorabile, e ha l’ambizione di proseguire. La formazione di mister Ortolani, oltre ad avere sempre in ‘vetrina’ il bomber Mattia Filippi, capocannoniere del girone B con 17 reti, è reduce da una mini serie di 3 risultati positivi. Gli ultimi 2 match hanno portato complessivamente 2 punti. Il 2-2 interno contro il Cava Ronco ha lasciato invariato il distacco dal sogno-playoff, ma ha permesso al Medicina di scavalcare la formazione ...

Macchinista vede donna sui binari ma non riesce a fermare il treno : dramma sulla Torino-Milano - treni bloccati. Per la vittima purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’allarme è partito poco dopo le 7.30 di venerdì 8 marzo all’altezza di Settimo Torinese, nella città ... (Leggi)

LIVE Tirreno-Adriatico 2024 - tappa di oggi in DIRETTA : Vingegaard guadagna quasi 1 minuto sul San Giacomo - Tiberi non riesce a rimanere con i migliori. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Tirreno-Adriatico LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA PARIGI-NIZZA DALLE ... (Leggi)

Tram in Riva Reno, Tonelli: "Ascom va in cantiere e schiera due sentinelle": Il direttore lancia l’iniziativa per le 500 attività di via Riva Reno e dintorni. "Una mail per le imprese e nostri referenti in loco per gestire i disagi. Le misure del Comune Bene, ma servono aiuti ...ilrestodelcarlino

Lepore: “L’Europa non cambia i tempi del Dall’Ara, andremo allo stadio in tram. Lavori in via Riva Reno ad aprile: Il sindaco: "Il tram è una rivoluzione per Bologna perché permetterà a 100mila passeggeri al giorno di attraversare la città” ...bologna.repubblica

La serie OPPO Reno continua ancora: in arrivo anche Reno 11A: OPPO Reno 11A certificato: cosa sappiamo sul nuovo medio gamma in arrivo e cosa possiamo aspettarci dalle specifiche.gizchina