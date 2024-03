La regina della musica si inchina al nuovo re | Kid Yugi La classifica Fimi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.13 Siamo ai nastri di partenza di una stagione che si annuncia davvero elettrizzante. Tanti cambiamenti, conferme importanti e una grande domanda: ... (oasport)

Tirreno-Adriatico 2024, Jonas Vingegaard: “Una settimana perfetta per me e la squadra”: Jonas Vingegaard è inarrivabile in questa Tirreno-Adriatico. Il danese stravince anche la tappa regina della Corsa dei Due Mari, scattando a sei chilometri dal traguardo e rafforzando ancora di più la ...oasport

TIRRENO-ADRIATICO: BIS DI VINGEGAARD, DUE MARI IPOTECATO: Jonas Vingegaard si conferma il più forte e vince la seconda tappa consecutiva della corsa dei due mari. Un' altra lezione di superiorità e segnali di grande forza fisica. Nella tappa regina della ...datasport

Ciclismo: Vingegaard bis alla Tirreno, vince a Monte Petrano: Jonas Vingegaard concede il bis e conquista la tappa regina della Tirreno-Adriatico sul Monte Petrano, vincendo la seconda tappa nel giro di 24 ore e mettendo il sigillo sul successo finale nella Cors ...ansa