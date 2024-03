La Quarta parete in scena stasera al Papini di Pieve

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) Appuntamento al teatrodiSanto Stefano per la rassegna Metamorfosi.sabato 9 marzo alle ore 21 va in"La" una commedia di Luigi Bonelli con Mario Ghisalberti, Francesco Minucci, Serena Caselli, Federica Olla, Marco Bonucci, Lucia Donati, Valentina Bruchi, per la regia di Francesco Flamini. Atto unico di Bonelli messo inla prima volta a Roma nel 1938; nel 2022 lo spettacolo ha visto nuovamente le luci della ribalta al Teatro del Costone di Siena, città natale dell’autore, grazie alla regia di Francesco Flamini e agli attori della Compagnia teatrale "il Grappolo". Una commedia "La" in cui vengono indagate le contorte stranezze della mente umana, il modo di essere "umani", ...