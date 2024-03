La provincia della giovinezza | ovvero avere le ali un po’ prima di  volare 

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 9 marzo 2024) Cosa accadeva durante gli anni del liceo? Com’era la scansione temporale delle nostre giornate, la geografianostra esistenza? Ho frequentato un liceo scientifico e a scuola parlavamo di assemblee, di rappresentanti di classe e di istituto, ma dovevamo farlo senza venature politiche, perché non era un liceo pubblico. La politica poteva entrare solo in modo carbonaro, il che ci restituiva un senso elettrico di resistenza. Ero grande, ma non lo ero, non abbastanza da pensarmi sola in un ampio raggio di distanza da casa mia. Laè spesso un fatto topografico: qualcosa di riconducibile a luoghi precisi e circoscritti. Uscita da scuola, qualche volta mi fermavo in un bar, “da Max”, per un panino con le verdure grigliate e poi tornavo verso casa cercando di non passare dai giardini pubblici. Lì, su due panchine, si intrattenevano i compagni ...