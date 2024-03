La Primavera Bigica vuole dare continuità al successo con la Juve Ma al Ricci arriva l’Atalanta | macchina da trasferta

(Di sabato 9 marzo 2024) SASSUOLO "Ci portiamo dietro l’entusiasmo che ci ha dato la vittoria contro lantus, cui dobbiamo". Prova a fare ‘tredici’, nel senso di vittorie, ladel Sassuolo (foto), cui l’allenatore Emilianochiede, oggi, "di giocare da gruppo, facendo grande attenzione". Perché l’avversario in questione è: i nerazzurri occupano il quarto posto, a quota 40, proprio col Sassuolo, che in casa ha raccolto la bellezza di 25 punti ma avrà il suo daffare a confermare una statistica così lusinghiera.formatonon perde da dicembre e nel 2024. Dei sei precedenti disputati al, la ‘Dea’ ne ha perso solo nel 2019: si va in campo alle 11, sul prato di piazza Risorgimento, chi vince ...

Emiliano Bigica allenatore del Sassuolo : un pugliese su una panchina di serie A Dalla Primavera alla prima squadra - il 50enne ex capitano del Bari debutta da tecnico nel massimo campionato di calcio. Neanche il tempo di finire la partita sulla panchina della prima vera che gli è stata comunicata la promozione. Emiliano Bigica , 50 anni, di Bari , ex capitano ... (Leggi)

Primavera - l’incredibile settimana del mister. Riscatto Bigica - ora arriva la Dea. Non avrà troppo tempo di ripensarci, visto che tra 72 ore – sabato ore 11, Stadio Ricci – affronta l’Atalanta in uno scontro diretto in chiave playoff. Ma ... (Leggi)

Paolo Montero ordina ai ragazzi della Juventus Primavera di non restituire il pallone e fanno gol: è polemica – Video: Fa discutere il gesto di Paolo Montero, ex difensore bianconero e oggi allenatore della Juventus Primavera: durante l’ultimo match contro il Sassuolo, giocato lunedì 4 marzo, ha ordinato ai suoi giova ...ilfattoquotidiano

Primavera, l’incredibile settimana del mister. Riscatto Bigica, ora arriva la Dea: Non avrà troppo tempo di ripensarci, visto che tra 72 ore – sabato ore 11, Stadio Ricci – affronta l’Atalanta in uno scontro diretto in chiave playoff. Ma che per Emiliano Bigica (foto), tecnico della ...ilrestodelcarlino

Juve Primavera, Montero ai suoi: "Non restituite palla". I giovani bianconeri segnano e scoppia la bufera: Polemiche nel finale di Juve-Sassuolo del campionato Primavera. Montero finisce nel mirino del web per la decisione di non restituire palla agli avversari ...sport.virgilio