La petizione funziona | Il Postamat è in arrivo

De Laurentiis : “Juve fuori dal mondiale per club” Come funziona la competizione. Scopri Come funziona il mondiale per Club Fifa. Le parole di Aurelio De Laurentiis , sull’importanza della competizione e l’esclusione della Juventus. CALCIO ... (Leggi)

Ripetizione dilazionata - come funziona la tecnica per memorizzare informazioni. L’apprendimento è un processo differente per ogni persona. Ci sono diverse tecniche che si possono usare, in particolare per memorizzare, comprendendoli, ... (Leggi)