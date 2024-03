La pesca del futuro in un Mediterraneo sempre più caldo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 9 marzo 2024) I mari stanno diventandopiù caldi e la, inevitabilmente, dovrà provare ad adattarsi alla nuova realtà prodotta dalla crisi climatica. Proprio come accade alle temperature medie globali, già cresciute di oltre un grado dal periodo preindustriale, anche le temperature delle acque oceaniche stanno aumentando in risposta all’effetto serra provocato dall’uso dei combustibili fossili. «L’effetto sui mari è stato leggermente posticipato, perché per scaldare una massa d’acqua così estesa serve più tempo», spiega Simone Libralato, ricercatore all’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale. «Ora però osserviamo che le temperature si stanno alzando anche in acqua, oltre che in aria: secondi alcuni scenari, da qui al 2100 si prevede un aumento anche di due o tre gradi rispetto ad oggi, e dipende da quali misure adotteremo per ...