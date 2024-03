La nuova consigliera regionale Barbara Ratti in visita al Canale Lunense

(Di sabato 9 marzo 2024) Sarzana (La Spezia) 9 marzo 2024 - Larappresentante del consigliohato la sede di via Paci a Sarzana del Consorzio di Irrigazione e Bonifica delper approfondire la programmazione e gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, alla sicurezza idraulica del comprensorio e ai temi della sostenibilità ambientale in tempi di crisi climatica. E’ stata ricevuta dal presidente Francesca Tonelli e dal direttore Corrado Cozzani.ha sottolineato insieme ai dirigenti Tonelli e Cozzani il ruolo importante del Consorzio di bonifica per la promozione di pratiche agricole sostenibili e l’adozione di tecnologie all'avanguardia e la difesa del territorio grazie alla manutenzione della rete dei canali di ...

