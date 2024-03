La notte degli Oscar 2024 in Italia | dove e quando è possibile vederli

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di sabato 9 marzo 2024) Il panorama televisivono si prepara ad accogliere la, evento cinematografico di fama internazionale. Lo spettacolo promette di portare glamour e intrattenimento, offrendo copertura dalle prime ore del red carpet fino alla cerimonia di chiusura prevista nelle prime ore del mattino. Ma chi saranno i protagonisti e gli ospiti di questadi stelle? Lainvedere la diretta in tv e streaming L’attesa cerimonia notturnaè pronta per un cambio di scenario in. Dopo una lunga serie di trasmissioni notturne su Tele+ e Sky e Tv8, ...