La ‘nduja calabrese potrà volare nei bagagli a mano Sacal | “Per il turismo e la lotta allo spreco alimentare”

(Di sabato 9 marzo 2024) Sarà possibile portare la ’nduja neisui voli in partenza da Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. Il tipico insaccatopiccante era trasportabile solamente in stiva perché classificato tra gli alimenti potenzialmente pericolosi data la sua composizione di liquidi e solidi. Però è arrivato il via libera da parte di Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e di(Sistema Aeroportuale) alla modifica delle disposizioni vigenti. “La ’nduja è un insaccato spalmabile tipico, inserito nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani, il quale per sua natura non cambia forma, pur presentando una consistenza non solida – si legge nella richiesta che è stata avanzata – Al fine di salvaguardare il, la ...

