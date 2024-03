La moviola del CorrSport boccia Orsato | dubbi sul contatto Buongiorno-Osimhen

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 9 marzo 2024) Ladel Corriere dello Sport critica la direzione diin Napoli-Torino,sulin area di rigore. CALCIO NAPOLI – Danielenon è stato all’altezza della sfida tra Napoli e Torino secondo ladel Corriere dello Sport. Il quotidiano romanosenza mezzi termini la direzione di gara dell’arbitro di Schio, concentrandosi in particolare su un episodioo in area di rigore. Napoli-Torino,sulAl 41? del secondo tempo, l’intervento in area di(già ammonito) suha fatto insorgere qualche ...