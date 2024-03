La Miwa vince anche a Messina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 9 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLaEnergia Cestistica Benevento conquista la terza vittoria consecutiva sul campo della Fortitudo, spuntandola nel finale con il risultato di 68-71. I Boars non riescono mai a mantenere il completo controllo della gara ene approfitta per restare sempre in partita, avvicinandosi pericolosamente nel finale, ma la freddezza di Quarta dalla lunetta mette a sicuro i due punti per i sanniti. Primo periodo molto equilibrato: le due squadre si studiano nelle fasi iniziali e nessuna delle due riesce a dare uno strappo. A chiudere la prima frazione avanti, comunque, sono i locali sul 16-14. Nel secondo periodo, lariesce a prendere il comando grazie alle triple di Garcia e Puca ed una difesa a zona efficace, che permette ai Boars di toccare il +7 a metà quarto, costringendo ...