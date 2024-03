La mamma ha le doglie | atterraggio d’emergenza a Brindisi Cosa è successo in volo…

Sicilia, le doglie e la corsa: parto in ambulanza: Le doglie sempre piu’ forti, la corsa in auto da Ciminna verso ... Infine, l’arrivo al pronto soccorso ostetrico dell’ospedale Civico della neo-mamma con la bimba che stanno entrambe bene. Il ...ilfattonisseno

La corsa in ospedale e il parto in ambulanza: così è nata Roberta: PALERMO – Le doglie sempre più forti, la corsa in auto da Ciminna verso l’ospedale Civico e durante il tragitto la chiamata al 118 e il parto in ambulanza. Momenti concitati e con un lieto fine di ...livesicilia

Parto in ambulanza per una mamma di Ciminna, nasce Roberta grazie ai sanitari del 118: ]]> Le doglie sempre più forti, la corsa in auto da Ciminna verso l’ospedale Civico e durante il tragitto la chiamata al 118 e il parto in ambulanza. Momenti concitati e con un lieto fine di nome Robe ...mondopalermo