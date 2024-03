La lite per i bisogni del cane finisce in ospedale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) Pieve a Nievole (Pistoia), 9 marzo 2024 – Il suoaveva osato fare idavanti alla loro abitazione. Un affronto del genere non poteva restare impunito. Così, una donna di circa cinquant’anni sarebbe stata aggredita da una ragazza, giovedì sera, intorno alle 23, mentre portava l’animale a fare una passeggiata nella zona di via Nova. L’animale avrebbe colto l’opportunità del consueto giro serale per fare i suoi. All’improvviso sarebbero arrivate in macchina madre e figlia che vivono nella casa davanti alla quale è avvenuto il ’fattaccio’. La donna sarebbe stata invitata piuttosto bruscamente a provvedere alla pulizia dei luoghi. Fin qui una banale discussione di quelle che fanno infervorare tanto i social network. Stando al racconto della vittima però, la ragazza, a un certo punto, l’avrebbe presa per la coda dei ...