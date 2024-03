La libertà di stampa non tollera opportunismi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Battaglia "Tutto intorno a me è una pietra sotto la quale si nasconde una poesia o una storia di cui scrivere". È con queste parole che il poeta e traduttore americano-palestinese Mosab Abu Toha – vincitore dell’American Book Award con il suo Things you can may find hidden in my ear – ha descritto l’urgenza di espressione che il racconto della realtà impone allo scrittore, testimone del suo tempo. Questa urgenza risulta sempre più necessaria tanto più i tempi si fanno bui, oscuri e difficili. Perché le guerre, le dittature, gli eccidi, per quanto sottomettano i corpi, difficilmente riescono ad annichilire la lingua. E la lingua batte anche se il dente duole, soprattutto per chi ha il coraggio di continuare ad usarla nonostante il dente sia già cariato. Parlare didie di parola, e soprattutto difenderla oggi significa capire che ...