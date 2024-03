La gru urta i cavi dell’alta tensione | operaio di 26 anni muore fulminato a Eboli nel parcheggio di un ristorante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) La gru del rimorchio di un camion che stava alzando per scaricare mangimi animali ha accidentalmente toccato idai quali è partita una scarica di 20mila volt. Così undi 26, di nazionalità indiana, è morto folgorato ad, in provincia di Salerno mentre si trovava all’interno di un piazzale adibito aldi unlungo la strada provinciale 30. Immediati i soccorsi dei vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli e un’ambulanza del 118, che ha trasportato il giovane in codice rosso in ospedale, dove è deceduto. Sul posto dell’incidente mortale si sono recati anche i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di, coordinati dalla locale compagnia che stanno effettuando le ...