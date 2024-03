La griglia di partenza di F1 oggi | GP Arabia Saudita 2024 | Verstappen parte davanti a Leclerc

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) Siamo pronti a vivere l’attesissimo Gran Premio dell’, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Jeddah, a partire dalle ore 18.00 italiane (le ore 20.00 locali) prenderà il via una gara che ci dirà moltissimo a livello di prosieguo della stagione. LA DIRETTA LIVE DEL GP DIDI F1 DALLE 18.00 Max, infatti, è di nuovo in pole position ed è pronto a cannibalizzare tutto e tutti anche nella pista. Assieme a lui Charlesche ha spinto la Ferrari a 319 millesimi dalla vetta, quindi in seconda fila Sergio Perez con la seconda Red Bull e Fernando Alonso, a soli 39 millesimi dal messicano. Terza fila per le due McLaren, quindi in quarta le due Mercedes. Si ferma in 11a ...