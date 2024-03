La griglia di partenza di F1 oggi | GP Arabia Saudita 2024 | lo schieramento | Verstappen in pole poi Leclerc

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) Siamo pronti a vivere l’attesissimo Gran Premio dell’, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Jeddah, a partire dalle ore 18.00 italiane (le ore 20.00 locali) prenderà il via una gara che ci dirà moltissimo a livello di prosieguo della stagione. Max, infatti, è di nuovo inposition ed è pronto a cannibalizzare tutto e tutti anche nella pista. Assieme a lui Charlesche ha spinto la Ferrari a 319 millesimi dalla vetta, quindi in seconda fila Sergio Perez con la seconda Red Bull e Fernando Alonso, a soli 39 millesimi dal messicano. Terza fila per le due McLaren, quindi in quarta le due Mercedes. Si ferma in 11a posizione invece il rookie ferrarista Oliver Bearman, che ha mancato la Q3 per una ...