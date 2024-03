La Fortitudo sfida Rieti nel fortino del PalaDozza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Bologna, 9 marzo 2024 – Ad un mese dall’ultima apparizione casalinga, 11 febbraio scorso con la Juvi Cremona, lasi prepara a tornare in campo neldel, domani pomeriggio alle 18. Si gioca la quinta giornata della fase ad Orologio, con la Effe chiamata a difendere l’attuale seconda posizione in classifica dal tentativo di rimonta di Udine che in settimane con la vittoria di Latina 72-81 si è riportata a -2 da Fantinelli e compagni. La notizia sicuramente più positiva in casaè in ritorno già da martedì proprio del capitano in gruppo. In attesa di novità di mercato, ma in serie A come in serie A2 la situazione al momento sembra essersi cristallizzata le buone notizie quindi arrivano sul fronte infermeria, per unache si appresta, superato l’ostacolo Real ...