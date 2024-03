La follia woke di North Face | sconto del 20% se frequenti un corso di inclusione razziale

In Olanda “madre” non sarà cambiato in “genitore da cui è nato il bambino”: Un progetto di legge del Ministero dell’Interno per cancellare il termine “madre” dall’anagrafe sarà modificato. Il Ministro De Jonge ha definito lunedì mattina ha scritto su X che si tratta di un err ...31mag.nl

woke/ Mary Poppins razzista, la cancel culture la declassa: colpa degli ottentotti “discriminati”: follia della cancel culture. In Inghilterra chi è sotto i 12 anni può vedere Mary Poppins solo se ci sono anche i genitori. Colpa della parola ottentotti E alla fine apprendiamo che Mary Poppins è una ...ilsussidiario

Polemiche a Londra per lo spettacolo riservato ai neri: Bufera in Gran Bretagna per lo spettacolo Slave Play, un'opera in tre atti di Jeremy O. Harris. Alcuni show saranno riservati a sole persone di colore. "È razzismo" ...ilgiornale