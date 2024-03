La Finanza recupera milioni dagli influencer | ora nel mirino i top

(Di sabato 9 marzo 2024) Sono partiti i primi accertamenti che sono stati effettuati su quattro bolognesi che in totale hanno 50di follower e siti legati a piattaforme come OnlyFans ed Escort Advisor Un giro di vite. E controlli a tappeto da parte della Guardia diche sta tentando di risalire a persone che lavorano su internet e che non dichiarano quanto dovrebbero. E così, dopo i controlli effettuati suglila e dopo indagini mandate avanti da mesi da parte delle Fiamme Gialle sono statiti 11di euro di tasse. Gianluca Vacchi e Luis Sal sono tra gliche lasta controllando (Ansa Notizie.com)I controlli soni scattati dalla fine del 2022 con i militari delle Fiamme gialle che hanno portato avanti indagini e accertamenti collaterali ...

Non sembra essere un bel periodo per gli influencer . Dopo il caso Chiara Ferragni, indagata per truffa aggravata per lo scandalo Balocco, la Guardia di Finanza di Bologna ha recuperato ben 11 ... (dilei)

In seguito a controlli sugli influencer la Guardia di Finanza di Bologna ha recupera to 11 milioni di euro di tasse. Le Fiamme gialle hanno Segui su affaritaliani.it (affaritaliani)

Evasione, chi sono gli influencer sotto l’occhio della Guardia di Finanza: recuperati 11 milioni: Non sembra essere un bel periodo per gli influencer. Dopo il caso Chiara Ferragni, indagata per truffa aggravata per lo scandalo Balocco, la guardia di Finanza di Bologna ha recuperato ben 11 milioni ...dilei

Guai per Luis Sal e Gianluca Vacchi: sanzionati dalla Guardia di Finanza per evasione fiscale: Gli ufficiali hanno eseguito un confronto dei redditi percepiti e quelli riportati nelle dichiarazioni dei redditi, stimando circa 7 milioni di euro per Vacchi ...libero

Maxi evasioni su guadagni online: Vacchi, Luis Sal e sex worker di Onlyfans nel mirino della Finanza: Ci sono anche Gianluca Vacchi e Luis Sal tra le nove persone sanzionate dalla Guardia di Finanza di Bologna per maxi evasioni su guadagni online. I controlli hanno portato al recupero di 11 milioni di ...unionesarda