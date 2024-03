La figlia di Brigitte Macron pubblica il suo primo libro Assises e lo dedica anche al presidente francese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) “Eravamo in un piccolo paese di provincia. Si sapeva tutto. Sentii un mucchio di critiche e commenti sulla differenza di età fra mia madre ed Emmanuel” racconta Tiphaine Auzière,minore di, moglie di Emmanuele première dame di Francia. Ci voleva lazione di “”, il suolavoro da scrittrice (edito da Stock), perché Tiphaine Auzière, oggi avvocata di 40 anni, esprimesse per la prima voltamente un disagio tenuto dentro per tre decenni. Provocato dalle dicerie che circolavano all’epoca dell’inizio della relazione fra sua madre e il futuro. Non solo per lo scandalo di una donna sposata con figli che per un certo periodo ha una relazione ...