La Difesa Europea zoppica e noi non abbiamo un piano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 9 marzo 2024) A che punto siamo, come Europa, sul tema? Se ne parla, si fanno missioni comuni, vedi Aspides, ma nonun esercito ed ancora oggi, con Il nemico alle porte, nonun budget. La Von der Leyen, che si ricandida alla presidenza della commissione, ha messo questo punto nel suo programma. Ma perché non lo ha fatto prima, peraltro è stata ministro delladi Angela Merkel, dovevamo arrivare con i cosacchi che tra poco abbeverano i cavalli sulla Moldava? Bene la tecnologia, ma poche risorse umane Al convegno di Firenze, Rock Eu, alla Leopolda che raduna i partiti europei del PDE, il partito democratico europeo, che in Italia vede Italia Viva tra gli aderenti, in Francia Macron, una frase colpiva. “Una potenza erbivora circondata da carnivori non va molto lontano”, la frase è del senatore ...