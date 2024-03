(Di sabato 9 marzo 2024) Dopo il maxi-del 24% del titolo Tim, la ferita non è ancora rimarginata. Ai piani alti dell’ex monopolista, si cercano di capire i motivi del diluvio di vendite di giovedì scorso, quando è passato di mano circa il 13,5% del capitale. Così, mentre le azioni dell’ex monopolista, ieri, hanno tentato il rimbalzo, chiudendo la giornata con un rialzo limitato al 4,8%, l’amministratore delegato, Pietro Labriola, ha deciso di convocare per domani un Cda straordinario proprio per analizzare la situazione e capire i motivi dello scivolone durante l’investor day sul piano industriale. Scivolone sul quale ha acceso un faro anche la, che ieri ha monitorato l’andamento del titolo, un’attività prevista tutte le volte in cui una società quotata registra forti variazioni. Sotto la lente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa c’è sia ...

La Consob indaga sul crollo di Tim. Dal fondo Cpp 2 miliardi per Netco: Dopo il -24% di giovedì il titolo rimbalza in Borsa, ma non abbastanza. Cda straordinario convocato per domani ...quotidiano

Tim rimbalza e corregge il piano. Sarmi e Ferraris verso Netco: I consiglieri, che avevano approvato il piano all’unanimità mercoledì 6 marzo, chiederanno conto all’ad Pietro Labriola della reazione violenta del mercato (su cui indaga la Consob), autorizzando il ...repubblica

Tim: domenica cda straordinario su richiesta Labriola: Tim non supera l’esame della Borsa. In un solo giorno perde il 23,7%. Il piano industriale non piace, nonostante i ricavi in crescita del 3%. L’esposizione debitoria pesa sulla valutazione dei mercati ...informazione