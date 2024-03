La città di Benevento ‘plastic free’ per il terzo anno consecutivo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 9 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoè plastic free per il. A renderlo noto è l’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa attraverso una nota: “Oggi ho ricevuto il premio a Milano per le buone pratiche messe in campo dal Comune nel contrasto alla diffusione delle plastiche. Un riconoscimento che ovviamente mi rende orgoglioso perché abbiamo puntato su politiche green e sostenibili, cogliendo le occasioni che ci permettevano di incidere in tal senso come installare macchine mangiaplastica o limitare l’utilizzo di materiali plastici. Un risultato che si raggiunge grazie a un Sindaco attento come Clemente Mastella, una squadra amministrativa lungimirante a partire dall’ amica Luisa Petrone a capo della commissione Ambiente e un settore efficiente rappresentato in primis dal dirigente Maurizio ...